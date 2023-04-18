П'яні вечірки і знущання над дівчатами: другому організатору призначили 600 тисяч застави
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Другому організатору п'яних вечірок у Києві над дівчатами суд збільшив заставу та взяв під варту. Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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Сьогодні Київський апеляційний суд збільшив заставу та взяв під варту ще одного учасника групи, що чинила сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео і поширювали в мережі.
22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО.
Доповнення
1 лютого в організаторів п’яних вечірок провели обшукипісля появи у мережі кадрів, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат. Після цього двох осіб затримали.
2 лютого Офіс Генпрокурора повідомив, що двом блогерам повідомлено про підозру за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).
Двом підозрюваним в організації секс-вечірок клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.