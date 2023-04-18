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Пьяные вечеринки и издевательства над девушками: второму организатору назначили 600 тысяч залога

Пьяные вечеринки и издевательства над девушками: второму организатору назначили 600 тысяч залога

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Второму организатору пьяных вечеринок в Киеве над девушками суд увеличил залог и взял под стражу. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Детали

Сегодня Киевский апелляционный суд увеличил залог и взял под стражу еще одного участника группы, которая совершала сексуальное насилие над девушками, снимали непристойности на видео и распространяли в сети.

22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО.

Дополнение

1 февраля у организаторов пьяных вечеринок провели обыски после появления в сети кадров, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек. После этого двух человек задержали.

2 февраля Офис Генпрокурора сообщил, что двум блогерам сообщено о подозрении по фактам изготовления, хранения и распространения изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 301 УК Украины).

Двум подозреваемым в организации секс-вечеринок будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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