Путіна покоробили слова Зеленського про змову СРСР та нацистської Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президента Росії Володимира Путіна "внутрішньо короблять" висловлювання Президента України Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні. Про це сказав прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН.
"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо подібні заяви, я впевнений, що внутрішньо це Путіна коробить", - сказав Дмитро Пєсков, коментуючи, що висловлювання Володимира Зеленського з приводу ролі Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні.
Нагадаємо, на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Освенцімі 27 січня 2020 року Президент Зеленський назвав напад на Польщу в 1939 році змовою двох тоталітарних режимів СРСР та нацистської Німеччини.
"Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам необхідно об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність", - заявив тоді глава держави.
Пізніше російський президент Володимир Путін прокоментував слова Зеленського, заявив, що оцінює їх негативно.