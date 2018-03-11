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Путін заявив, що в американські вибори могли втрутитись євреї, татари та українці

Київ • УНН

 • 8910 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін не переймається тим, що російські громадяни намагалися втрутитися в американські президентські вибори 2016 року, оскільки, за його твердженням, вони не були пов'язані з Кремлем. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, інформує УНН.

У ексклюзивному інтерв'ю NBC Путін знову заперечив звинувачення американських спецслужб стосовно того, що він призначив втручання у голосування листопада 2016 року на американських виборах.

"Чому ви вирішили, що влада Росії, включаючи мене, дозволила це робити... Можливо, вони навіть не росіяни. Можливо, це українці, татари, євреї, тільки з російським громадянством, навіть це потрібно перевірити, можливо, вони мають подвійне громадянство, а може, і зелену карта. Можливо, це були американці, які платили за цю роботу. знаю? Я не знаю" – заявив Путін.

Нагадаємо, минулого місяця спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян та три російськи компанії у втручанні у вибори. Згідно з документом, оприлюдненим 16 лютого, «обвинувачені свідомо і навмисно увійшли в змову... з метою втручання в політичний і виборчий процес США, включно з президентськими виборами 2016 року».

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