путін встановлює умови для легалізації корупції в росії - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що російський диктатор володимир путін вніс на розгляд законопроєкт, який визначає умови для подальшої інституціоналізації корупції в рф шляхом маніпулювання законодавством, передає УНН.
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путін вніс до держдуми законопроєкт, який денонсує Конвенцію Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію та виводить росію з Групи держав проти корупції (ГРЕКО). Російський диктатор представив законопроєкт на тій підставі, що Рада Європи припинила членство росії в ГРЕКО, тим самим позбавивши рф права голосу, але вимагаючи співробітництва щодо низки зобов'язань, наголошує ISW.
Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що цей крок нібито не підриває здатність російського законодавства боротися з корупцією, і наголосив, що ніде у світі корупція не викорінена. ISW додає, що раніше путін вже намагався інституціоналізувати корупцію за допомогою різноманітних юридичних маніпуляцій.
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