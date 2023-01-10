путин устанавливает условия для легализации коррупции в россии - ISW

Детали

путин внес в госдуму законопроект, который денонсирует Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и выводит россию из Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Российский диктатор представил законопроект на том основании, что Совет Европы прекратил членство россии в ГРЕКО, тем самым лишив рф права голоса, но требуя сотрудничества по ряду обязательств, отмечает ISW.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что этот шаг якобы не подрывает способность российского законодательства бороться с коррупцией, и подчеркнул, что нигде в мире коррупция не искоренена. ISW добавляет, что ранее путин уже пытался институционализировать коррупцию с помощью различных юридических манипуляций.

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