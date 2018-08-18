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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Путін вилетів до Берліна на зустріч з Меркель

Київ • УНН

 • 7796 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін вилетів з аеропорту Грац-Талерхоф в Австрії до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє Oе24, передає УНН.

Путін вилетів до Берліна на зустріч з Меркель

"Президент Росії Володимир Путін покинув австрійську землю після нетривалого візиту на весілля міністра закордонних справ Карін Кнайсль (FPÖ) в суботу. О 16:23 (за місцевим часом - ред.) літак з Путіним на борту злетів з аеропорту Грац-Талерхоф. Путін відправляється в Берлін, де ввечері зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - зазначило видання.

Як і у випадку з приїздом Путіна в полудень, пише видання, аеропорт посилено охороняли, вхід у нього був заблокований поліцією на час прибуття кортежу Путіна з місця весілля.

Нагадаємо, Путін запізнився на весілля голови МЗС Австрії.

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