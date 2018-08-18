Путін вилетів до Берліна на зустріч з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін вилетів з аеропорту Грац-Талерхоф в Австрії до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє Oе24, передає УНН.
"Президент Росії Володимир Путін покинув австрійську землю після нетривалого візиту на весілля міністра закордонних справ Карін Кнайсль (FPÖ) в суботу. О 16:23 (за місцевим часом - ред.) літак з Путіним на борту злетів з аеропорту Грац-Талерхоф. Путін відправляється в Берлін, де ввечері зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - зазначило видання.
Як і у випадку з приїздом Путіна в полудень, пише видання, аеропорт посилено охороняли, вхід у нього був заблокований поліцією на час прибуття кортежу Путіна з місця весілля.
Нагадаємо, Путін запізнився на весілля голови МЗС Австрії.