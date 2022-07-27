путін тримає світ у заручниках, підвищуючи ціну на газ, - Трасс

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"володимир путін тримає решту світу у заручниках, підвищуючи ціну на газ. Це саме те, що він намагається зробити, і життєво важливо, щоб ми залишалися сильними перед обличчям його жахливої ​​агресії. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, це спричинить невимовні страждання по всій Європі", - сказала міністерка.

Як зазначила Ліз Трасс, російський президент не зупиниться лише на Україні, до того ж схід Європи і демократія під загрозою.

Нагадаємо

Ліз Трасс і Ріші Сунак зійдуться у битві за посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства.

Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня, і очікується, що Борис Джонсон залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до того часу.