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путін тримає світ у заручниках, підвищуючи ціну на газ, - Трасс

путін тримає світ у заручниках, підвищуючи ціну на газ, - Трасс

Київ • УНН

 • 199468 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що володимир путін тримає решту світу у заручниках, підвищуючи ціну на газ, і сказала, що дозволити йому досягти успіху спричинить "невимовне горе" по всій Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата

"володимир путін тримає решту світу у заручниках, підвищуючи ціну на газ. Це саме те, що він намагається зробити, і життєво важливо, щоб ми залишалися сильними перед обличчям його жахливої ​​агресії. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, це спричинить невимовні страждання по всій Європі", - сказала міністерка.

Як зазначила Ліз Трасс, російський президент не зупиниться лише на Україні, до того ж схід Європи і демократія під загрозою.

Нагадаємо

Ліз Трасс і Ріші Сунак зійдуться у битві за посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства. 

Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня, і очікується, що Борис Джонсон залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до того часу.

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