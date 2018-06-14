Путін сфотографувався із головним тренером "Манчестер Юнайтед"

Фото Путіна та тренера "Манчестер Юнайтед" оприлюднили у Twitter журналісти.

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"Познайомили хорошу людину з хорошою людиною", - йдеться у підписі під фото.

Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін оголосив про відкриття чемпіонату світу з футболу - 2018.

Познакомили хорошего человека с хорошим человеком. pic.twitter.com/Es9DNF8MfK