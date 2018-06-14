Путін сфотографувався із головним тренером "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін зустрівся і сфотографувався з головним тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью перед стартом матчу-відкриття чемпіонату світу з футболу 2018 року між Росією і Саудівською Аравією, передає УНН.
Фото Путіна та тренера "Манчестер Юнайтед" оприлюднили у Twitter журналісти.
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"Познайомили хорошу людину з хорошою людиною", - йдеться у підписі під фото.
Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін оголосив про відкриття чемпіонату світу з футболу - 2018.
Познакомили хорошего человека с хорошим человеком. pic.twitter.com/Es9DNF8MfK— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 июня 2018 г.