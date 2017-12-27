Путін подав до ЦВК документи для висунення на вибори президента
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Центрвиборчком РФ почав процедуру прийому у президента Росії Володимира Путіна документів, необхідних для висунення на вибори глави держави в 2018 році. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Як повідомляється, пакет документів у В.Путіна приймають співробітники робочої групи ЦВК з прийому документів на чолі з членом комісії Олександром Клюкіним.
Нагадаємо, 26 грудня ініціативна група в ході засідання офіційно заявила про висунення російського лідера Володимира Путіна кандидатом в президенти на виборах в 2018 році.
Як повідомляв УНН, В.Путін в середині грудня заявив, що піде на вибори як самовисуванець, але розраховує на підтримку партій і громадських організацій.