путін підтримав ідею Трампа про "нові рубежі співпраці" - ЗМІ
Київ • УНН
Президент рф володимир путін підтримує ідею Дональда Трампа про "нові рубежі співпраці" після потенційної зустрічі. У кремлі підтверджують готовність до контактів з Трампом та поважають його ініціативи щодо врегулювання війни рф в Україні.
Президент рф володимир путін заявив, що солідарний із президентом США Дональдом Трампом у тому, що після потенційної зустрічі між двома лідерами слід виходити на новий рівень співпраці.
путін солідарний із Трампом, що за підсумками зустрічі необхідно виходити на нові рубежі співпраці
Доповнення
російський диктатор володимир путін заявив про готовність до контактів з Дональдом Трампом, висловлюючи повагу до його ініціатив щодо врегулювання війни в Україні. У кремлі наголошують на щирості зусиль Трампа та відкриті до переговорів.
путін заявив, що росія прагне завершити війну на своїх умовах27.06.25, 20:03 • 1284 перегляди