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путін підтримав ідею Трампа про "нові рубежі співпраці" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Президент рф володимир путін підтримує ідею Дональда Трампа про "нові рубежі співпраці" після потенційної зустрічі. У кремлі підтверджують готовність до контактів з Трампом та поважають його ініціативи щодо врегулювання війни рф в Україні.

путін підтримав ідею Трампа про "нові рубежі співпраці" - ЗМІ

Президент рф володимир путін заявив, що солідарний із президентом США Дональдом Трампом у тому, що після потенційної зустрічі між двома лідерами слід виходити на новий рівень співпраці.

путін солідарний із Трампом, що за підсумками зустрічі необхідно виходити на нові рубежі співпраці

- ідеться у дописі. 

Доповнення

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до контактів з Дональдом Трампом, висловлюючи повагу до його ініціатив щодо врегулювання війни в Україні. У кремлі наголошують на щирості зусиль Трампа та відкриті до переговорів. 

путін заявив, що росія прагне завершити війну на своїх умовах27.06.25, 20:03 • 1284 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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