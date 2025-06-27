путін підтримав ідею Трампа про "нові рубежі співпраці" - ЗМІ

Президент рф володимир путін заявив, що солідарний із президентом США Дональдом Трампом у тому, що після потенційної зустрічі між двома лідерами слід виходити на новий рівень співпраці.

путін солідарний із Трампом, що за підсумками зустрічі необхідно виходити на нові рубежі співпраці - ідеться у дописі.

Доповнення

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до контактів з Дональдом Трампом, висловлюючи повагу до його ініціатив щодо врегулювання війни в Україні. У кремлі наголошують на щирості зусиль Трампа та відкриті до переговорів.

путін заявив, що росія прагне завершити війну на своїх умовах