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Путин поддержал идею Трампа о "новых рубежах сотрудничества" - СМИ

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею Дональда Трампа о "новых рубежах сотрудничества" после потенциальной встречи. В Кремле подтверждают готовность к контактам с Трампом и уважают его инициативы по урегулированию войны РФ в Украине.

Путин поддержал идею Трампа о "новых рубежах сотрудничества" - СМИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что солидарен с президентом США Дональдом Трампом в том, что после потенциальной встречи между двумя лидерами следует выходить на новый уровень сотрудничества.

Путин солидарен с Трампом, что по итогам встречи необходимо выходить на новые рубежи сотрудничества

- говорится в сообщении. 

Дополнение

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к контактам с Дональдом Трампом, выражая уважение к его инициативам по урегулированию войны в Украине. В Кремле подчеркивают искренность усилий Трампа и открыты к переговорам. 

Путин заявил, что Россия стремится завершить войну на своих условиях27.06.25, 20:03 • 1116 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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