Президент РФ Владимир Путин заявил, что солидарен с президентом США Дональдом Трампом в том, что после потенциальной встречи между двумя лидерами следует выходить на новый уровень сотрудничества.

Путин солидарен с Трампом, что по итогам встречи необходимо выходить на новые рубежи сотрудничества - говорится в сообщении.

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Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к контактам с Дональдом Трампом, выражая уважение к его инициативам по урегулированию войны в Украине. В Кремле подчеркивают искренность усилий Трампа и открыты к переговорам.

Путин заявил, что Россия стремится завершить войну на своих условиях