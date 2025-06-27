Путин поддержал идею Трампа о "новых рубежах сотрудничества" - СМИ
Киев • УНН
Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею Дональда Трампа о "новых рубежах сотрудничества" после потенциальной встречи. В Кремле подтверждают готовность к контактам с Трампом и уважают его инициативы по урегулированию войны РФ в Украине.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что солидарен с президентом США Дональдом Трампом в том, что после потенциальной встречи между двумя лидерами следует выходить на новый уровень сотрудничества.
Путин солидарен с Трампом, что по итогам встречи необходимо выходить на новые рубежи сотрудничества
Дополнение
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к контактам с Дональдом Трампом, выражая уважение к его инициативам по урегулированию войны в Украине. В Кремле подчеркивают искренность усилий Трампа и открыты к переговорам.
Путин заявил, что Россия стремится завершить войну на своих условиях27.06.25, 20:03 • 1116 просмотров