Путін нарахував 25 мільйонів кібератак на РФ під час ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що майже 25 млн кібератак та інших впливів на інформаційну інфраструктуру РФ, пов'язану з чемпіонатом світу з футболу, було нейтралізовано в період мундіалю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У період чемпіонату світу нейтралізовано майже 25 млн кібератак та інших злочинних дій на інформаційну інфраструктуру Росії, так чи інакше пов'язану з проведенням чемпіонату світу з футболу", - сказав Путін.
Він також повідомив, що майже 130 представників спецслужб з 34 країн світу брали участь в забезпеченні безпеки ЧС.
Путін додав, що жодного серйозного випадку не було допущено в період чемпіонату.
Чемпіонат світу з футболу проходив з 14 червня по 15 липня. Турнір завершився перемогою збірної Франції над командою Хорватії з рахунком 4:2.