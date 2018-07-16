Путин насчитал 25 миллионов кибератак на РФ во время ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 25 млн кибератак и иных воздействий на информационную инфраструктуру РФ, связанную с чемпионатом мира по футболу, было нейтрализовано в период мундиаля, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу", - сказал Путин.
Он также сообщил, что почти 130 представителей спецслужб из 34 стран мира принимали участие в обеспечении безопасности ЧМ.
Путин добавил, что ни одного серьезного происшествия не было допущено в период чемпионата.
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля. Турнир завершился победой сборной Франции над командой Хорватии со счетом 4:2.