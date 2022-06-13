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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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путін думає, що "Азов" лишився під уламками "Азовсталі", але "Азов" тепер - вся країна: заява полку до річниці звільнення Маріуполя

путін думає, що "Азов" лишився під уламками "Азовсталі", але "Азов" тепер - вся країна: заява полку до річниці звільнення Маріуполя

Київ • УНН

 • 252359 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. До восьмої річниці звільнення Маріуполя від рашистських окупантів офіційний Telegram-канал полку «Азов» оприлюднив заяву, пише УНН.

Текст заяви

"Вісім років тому полк "Азов" звільнив Маріуполь. Щороку місто святкувало цей день. Сьогодні Маріуполю не до свята. І нам з ним.

Але "Азов" - живий. І місто буде жити. Ми помстимося за кожного загиблого. За кожну зруйновану будівлю. За кожну вулицю, яку росія спаплюжила "освобождєнієм".

путін думає, що "Азов" лишився під уламками "Азовсталі". Але "Азов" тепер - вся країна. "Азов" поверне Маріуполь.

І ми будемо битися, доки кожне українське місто та село не буде звільнено від окупантів", - заявили у полку.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військових з ”Азовсталі” мають обміняти.

У рф заявили, що обмін військових з "Азовсталі" можливий лише після суду.

У росії заявили, що вийшло близько 2 тисяч бійців. Українська влада поки не повідомляє, скільки військових покинуло "Азовсталь". Тих, хто вийшов із заводу, вивезли на підконтрольну окупантам територію.

Пізніше Президент заявив про 2,5 тис. полонених.

У міноборони України кажуть, що переговори щодо їхнього обміну тривають.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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