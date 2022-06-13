путін думає, що "Азов" лишився під уламками "Азовсталі", але "Азов" тепер - вся країна: заява полку до річниці звільнення Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. До восьмої річниці звільнення Маріуполя від рашистських окупантів офіційний Telegram-канал полку «Азов» оприлюднив заяву, пише УНН.
Текст заяви
"Вісім років тому полк "Азов" звільнив Маріуполь. Щороку місто святкувало цей день. Сьогодні Маріуполю не до свята. І нам з ним.
Але "Азов" - живий. І місто буде жити. Ми помстимося за кожного загиблого. За кожну зруйновану будівлю. За кожну вулицю, яку росія спаплюжила "освобождєнієм".
путін думає, що "Азов" лишився під уламками "Азовсталі". Але "Азов" тепер - вся країна. "Азов" поверне Маріуполь.
І ми будемо битися, доки кожне українське місто та село не буде звільнено від окупантів", - заявили у полку.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військових з ”Азовсталі” мають обміняти.
У рф заявили, що обмін військових з "Азовсталі" можливий лише після суду.
У росії заявили, що вийшло близько 2 тисяч бійців. Українська влада поки не повідомляє, скільки військових покинуло "Азовсталь". Тих, хто вийшов із заводу, вивезли на підконтрольну окупантам територію.
Пізніше Президент заявив про 2,5 тис. полонених.
У міноборони України кажуть, що переговори щодо їхнього обміну тривають.