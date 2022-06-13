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путин думает, что "Азов" остался под обломками "Азовстали", но "Азов" теперь – вся страна: заявление полка к годовщине освобождения Мариуполя

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. К восьмой годовщине освобождения Мариуполя от рашистских оккупантов официальный Telegram-канал полка «Азов» обнародовал заявление, пишет УНН.

Текст заявления

"Восемь лет назад полк "Азов" освободил Мариуполь. Каждый год город праздновал этот день. Сегодня Мариуполю не до праздника. И нам с ним.

Но "Азов" – жив. И город будет жить. Мы отомстим за каждого погибшего. За каждое разрушенное здание. За каждую улицу, которую россия осквернила "освобождением".

путин думает, что "Азов" остался под обломками "Азовстали". Но "Азов" теперь – вся страна. "Азов" вернет Мариуполь.

И мы будем драться, пока каждый украинский город и село не будут освобождены от оккупантов", - заявили в полку.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военных из ”Азовстали” должны обменять.

В рф заявили, что обмен военных с "Азовстали" возможен только после суда.

В россии заявили, что вышло около 2 тысяч бойцов. Украинские власти пока не сообщают, сколько военных покинуло "Азовсталь". Вышедших с завода вывезли на подконтрольную оккупантам территорию.

Позже Президент заявил о 2,5 тыс. пленных.

В минобороны Украины говорят, что переговоры по их обмену продолжаются.

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