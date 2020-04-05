Путін буде працювати дистанційно ще мінімум тиждень - Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін продовжить працювати в дистанційному режимі ще мінімум тиждень. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в одне з інтерв'ю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Уже минув тиждень, я насмілюся припустити, що ще тиждень, як мінімум, а то і більше (президент буде працювати дистанційно)", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.
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Раніше УНН писав, що російські дипломати намагаються використовувати ситуацію з коронавірусом для просування власних пропагандистських ідей.