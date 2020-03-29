Кирилл призвал верующих РПЦ молиться дома до его "особого благословения"

КИЕВ. 29 марта. УНН. Патриарх Московский Кирилл призвал верующих Русской православной церкви (РПЦ) воздержаться от посещения храмов до его "особого благословения" в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил во время проповеди в храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье, передает УНН со ссылкой на ТАСС.