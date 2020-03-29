Кирило закликав вірян РПЦ молитися вдома до його "особливого благословення"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Патріарх Московський Кирило закликав віруючих Російської православної церкви (РПЦ) утриматися від відвідування храмів до його "особливого благословення" у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це він заявив під час проповіді в храмі Христа Спасителя в Москві в неділю, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Церква закликає сьогодні строго виконувати ті зобов'язання, які пропонуються сьогодні санітарною владою Росії. Я закликаю вас, мої дорогі, в найближчі дні, поки не буде особливого патріаршого благословення, утриматися від відвідування храмів", - сказав патріарх.
На його думку, священнослужителі, котрі проповідують відмову від запобіжних заходів під час пандемії, нерозумні.
"Всякі інші проповіді, в тому числі, які виходять від нерозумних священнослужителів, - не слухайте. Слухайте те, що вам сказав сьогодні патріарх, і не від себе, а від великого подвижницького подвигу святої і преподобної Марії Єгипетської, яка і тіло, і душу врятувала, пішовши в пустелю, в повну ізоляцію від оточуючих її людей", - закликав він.
Як повідомлялося в УНН, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.