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Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну і "перспективи" нормандського формату

Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну і "перспективи" нормандського формату

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає Францію, де обговорить з президентом країни Еммануелем Макроном ситуацію в Україні та продовження роботи в нормандському форматі. Про це повідомив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“19 серпня, дійсно, готується робочий візит президента Росії до Франції, це буде одноденний візит. Теми очевидні — це двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми.., це, звичайно ж, Україна і, звичайно, обговорять перспективи продовження роботи в нормандському форматі”, — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, раніше Макрон в розмові із Зеленським зазначив, що обговорить 19 серпня з Путіним роботу в “нормандському форматі”.

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