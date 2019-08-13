Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну і "перспективи" нормандського формату

“19 серпня, дійсно, готується робочий візит президента Росії до Франції, це буде одноденний візит. Теми очевидні — це двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми.., це, звичайно ж, Україна і, звичайно, обговорять перспективи продовження роботи в нормандському форматі”, — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, раніше Макрон в розмові із Зеленським зазначив, що обговорить 19 серпня з Путіним роботу в “нормандському форматі”.