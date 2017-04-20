Пункти пропуску в зоні АТО за добу перетнули понад 36 тис. осіб

ukru
18:53 • 68102 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 88334 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112718 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 121409 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 171020 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121350 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109948 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133888 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121248 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123376 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
84 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127469 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 45276 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 52304 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 46049 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 34656 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 68102 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127469 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 171020 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198958 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85163 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115966 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142139 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131812 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162344 перегляди
Актуальне
Пункти пропуску в зоні АТО за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Пункти пропуску в зоні АТО за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Київ • УНН

 • 8580 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. За добу 19 квітня лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), що в районі проведення АТО, перетнули 36,1 тис. осіб та 5 тис. транспортних засобів. Пасажиро-транспортний потік був на рівні попередньої доби. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.   

"Учора пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 36,1 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Так, КПВВ "Майорське" перетнуло 8550 осіб та 980 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 8520 осіб та 1515 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 7685 осіб та 1565 транспортних засобів; "Гнутове" – 4535 осіб та 980 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 6845 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/80; "Мар’їнка" – 200/120; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 50/30.

Минулої доби у КПВВ "Новотроїцьке" прикордонним нарядом Донецького загону виявлено ознаки часткової підробки паспортних документів у двох громадян України, які прямували з непідконтрольної території. Громадян передано співробітникам поліції.

Один автомобіль, який перевозив товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Краматорського загону. Транспортним засобом намагалися через КПВВ "Майорське" незаконно перевезти 8 тис. карток поповнення мобільного рахунку на загальну суму 400 тис. гривень. Водія разом з автівкою та товарами передано в Державну фіскальну службу для прийняття правового рішення.

Також учора в КПВВ "Мар’їнка" прикордонники цього ж загону двічі виявляли наркотичні речовини. Наркотики громадяни ховали в салоні автівки та шкарпетці. Викрити порушників прикордонникам допомогли службові собаки. Порушників та виявлені речовини передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

Крім того, на контрольному посту "Мар’їнка" співробітники Держприкордонслужби зафіксували випадок, коли громадянин України намагався "вирішити питання" про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошову винагороду у розмірі 200 гривень. На свою пропозицію він отримав від прикордонників категоричну відмову, після чого його передано представникам Національної поліції в Донецькій області.

Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували 18 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, товари медичного призначення та будівельні матеріали загальною вагою 333 тонни.

Як повідомляв УНН 19 квітня, лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули понад 34 тис. осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$87,209.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.55
Ethereum
$2,002.95