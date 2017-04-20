Пункти пропуску в зоні АТО за добу перетнули понад 36 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. За добу 19 квітня лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), що в районі проведення АТО, перетнули 36,1 тис. осіб та 5 тис. транспортних засобів. Пасажиро-транспортний потік був на рівні попередньої доби. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Учора пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 36,1 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Так, КПВВ "Майорське" перетнуло 8550 осіб та 980 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 8520 осіб та 1515 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 7685 осіб та 1565 транспортних засобів; "Гнутове" – 4535 осіб та 980 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 6845 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/80; "Мар’їнка" – 200/120; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 50/30.
Минулої доби у КПВВ "Новотроїцьке" прикордонним нарядом Донецького загону виявлено ознаки часткової підробки паспортних документів у двох громадян України, які прямували з непідконтрольної території. Громадян передано співробітникам поліції.
Один автомобіль, який перевозив товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Краматорського загону. Транспортним засобом намагалися через КПВВ "Майорське" незаконно перевезти 8 тис. карток поповнення мобільного рахунку на загальну суму 400 тис. гривень. Водія разом з автівкою та товарами передано в Державну фіскальну службу для прийняття правового рішення.
Також учора в КПВВ "Мар’їнка" прикордонники цього ж загону двічі виявляли наркотичні речовини. Наркотики громадяни ховали в салоні автівки та шкарпетці. Викрити порушників прикордонникам допомогли службові собаки. Порушників та виявлені речовини передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.
Крім того, на контрольному посту "Мар’їнка" співробітники Держприкордонслужби зафіксували випадок, коли громадянин України намагався "вирішити питання" про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошову винагороду у розмірі 200 гривень. На свою пропозицію він отримав від прикордонників категоричну відмову, після чого його передано представникам Національної поліції в Донецькій області.
Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували 18 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, товари медичного призначення та будівельні матеріали загальною вагою 333 тонни.
Як повідомляв УНН 19 квітня, лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули понад 34 тис. осіб.