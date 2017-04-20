Пункты пропуска в зоне АТО за сутки пересекли более 36 тыс. чел.

"Вчера пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущих суток. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 36,1 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении .

Так, КПВВ "Майорское" пересекло 8550 человек и 980 транспортных средств; "Марьинка" - 8520 человек и 1515 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7685 человек и 1565 транспортных средств; "Гнутово" - 4535 человек и 980 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6845 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/80; "Марьинка" - 200/120; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 50/30.

За прошедшие сутки в КПВВ "Новотроицкое" пограничным нарядом Донецкого отряда выявлены признаки частичной подделки паспортных документов у двух граждан Украины, которые направлялись с неподконтрольной территории. Граждан передано сотрудникам полиции.

Один автомобиль, перевозивший товары к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда. Транспортным средством пытались через КПВВ "Майорское" незаконно перевезти 8 тыс. карточек пополнения мобильного счета на общую сумму 400 тыс. грн. Водителя вместе с автомобилем и товарами передано в Государственную фискальную службу для принятия правового решения.

Также вчера в КПВВ "Марьинка" пограничники этого же отряда дважды обнаруживали наркотические вещества. Наркотики граждане прятали в салоне автомобиля и носке. Разоблачить нарушителей пограничникам помогли служебные собаки. Нарушителей и обнаруженные вещества переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Кроме того, на контрольном посту "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение в размере 200 гривен. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего был передан представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемые территории проследовали 18 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом 333 тонны.

Как сообщал УНН 19 апреля, линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 34 тыс. чел.