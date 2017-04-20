Пункты пропуска в зоне АТО за сутки пересекли более 36 тыс. чел.

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30671 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97376 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150042 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113975 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114903 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111574 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103585 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106852 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103395 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152022 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 109565 просмотра
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 57074 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 38067 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

18:28 • 53808 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 107377 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 107377 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 146619 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 155274 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 152019 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 151767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 109565 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 120884 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 127527 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 127810 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 132466 просмотра
Актуальное
Пункты пропуска в зоне АТО за сутки пересекли более 36 тыс. чел.

Пункты пропуска в зоне АТО за сутки пересекли более 36 тыс. чел.

Киев  •  УНН

 • 8577 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. За сутки 19 апреля линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), что в районе проведения АТО, пересекли 36,1 тыс. чел. и 5 тыс. транспортных средств. Пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущих суток. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 36,1 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении .

Так, КПВВ "Майорское" пересекло 8550 человек и 980 транспортных средств; "Марьинка" - 8520 человек и 1515 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7685 человек и 1565 транспортных средств; "Гнутово" - 4535 человек и 980 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6845 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/80; "Марьинка" - 200/120; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 50/30.

За прошедшие сутки в КПВВ "Новотроицкое" пограничным нарядом Донецкого отряда выявлены признаки частичной подделки паспортных документов у двух граждан Украины, которые направлялись с неподконтрольной территории. Граждан передано сотрудникам полиции.

Один автомобиль, перевозивший товары к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда. Транспортным средством пытались через КПВВ "Майорское" незаконно перевезти 8 тыс. карточек пополнения мобильного счета на общую сумму 400 тыс. грн. Водителя вместе с автомобилем и товарами передано в Государственную фискальную службу для принятия правового решения.

Также вчера в КПВВ "Марьинка" пограничники этого же отряда дважды обнаруживали наркотические вещества. Наркотики граждане прятали в салоне автомобиля и носке. Разоблачить нарушителей пограничникам помогли служебные собаки. Нарушителей и обнаруженные вещества переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Кроме того, на контрольном посту "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение в размере 200 гривен. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего был передан представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемые территории проследовали 18 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом 333 тонны.

Как сообщал УНН 19 апреля, линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 34 тыс. чел.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы