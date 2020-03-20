ПЦУ почала роздавати антисептики через пандемію COVID-19

“Кожна людина потребує підтримки і надійної опори в складній ситуації. Особливо зараз, під час поширення небезпечного вірусу, найвразливішими до якого є літні люди та ті, хто через життєві обставини не має змоги вжити необхідних заходів для захисту від хвороби. Перший серед них — дезінфекція рук і поверхонь за допомогою антисептика. Тож священнослужителі відділу Соціального Служіння Київської Митрополії ПЦУ з благословіння Предстоятеля почали виготовлення антисептиків”, — вказано у повідомленні ПЦУ.

У ПЦУ також вказали, що: “18 березня у Києві віддали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення: людей літнього віку, тих, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла. Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси. Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з таких реагентів: етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину. Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної Церкви України у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики. Подавайте заявки на їхнє виготовлення, які ми за можливістю опрацьовуватимемо”.

Додамо, що раніше ПЦУ опублікувала настанови духовенству на час епідемії COVID-19.