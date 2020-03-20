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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102918 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105644 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107621 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106397 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115532 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101390 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105718 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106737 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131640 просмотра

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ПЦУ начала раздавать антисептики из-за пандемии COVID-19

ПЦУ начала раздавать антисептики из-за пандемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12156 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Православная церковь Украины начала раздавать антисептики наиболее уязвимым категориям граждан из-за пандемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

“Каждый человек нуждается в поддержке и надежной опоре в сложной ситуации. Особенно сейчас, во время распространения опасного вируса, наиболее уязвимыми к которому есть пожилые люди и те, кто в силу жизненных обстоятельств не имеет возможности принять необходимые меры для защиты от болезни. Первая среди них — дезинфекция рук и поверхностей с помощью антисептика. Поэтому священнослужители отдела Социального Служения Киевской Митрополии ПЦУ с благословения Предстоятеля начали изготовление антисептиков”, — указано в сообщении ПЦУ.

В ПЦУ также указали, что: “18 марта в Киеве отдали первые 150 антисептиков для наиболее уязвимых категорий населения: пожилых людей, тех, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья. На сегодня почти две тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харькова, Одессу. Антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из таких реагентов: этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Сегодня мы обращаемся к приходов Православной Церкви Украины в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики. Подавайте заявки на их изготовление, которые мы по возможности будем прорабатывать”.

Добавим, что ранее ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19.

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