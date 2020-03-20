ПЦУ начала раздавать антисептики из-за пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Православная церковь Украины начала раздавать антисептики наиболее уязвимым категориям граждан из-за пандемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
“Каждый человек нуждается в поддержке и надежной опоре в сложной ситуации. Особенно сейчас, во время распространения опасного вируса, наиболее уязвимыми к которому есть пожилые люди и те, кто в силу жизненных обстоятельств не имеет возможности принять необходимые меры для защиты от болезни. Первая среди них — дезинфекция рук и поверхностей с помощью антисептика. Поэтому священнослужители отдела Социального Служения Киевской Митрополии ПЦУ с благословения Предстоятеля начали изготовление антисептиков”, — указано в сообщении ПЦУ.
В ПЦУ также указали, что: “18 марта в Киеве отдали первые 150 антисептиков для наиболее уязвимых категорий населения: пожилых людей, тех, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья. На сегодня почти две тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харькова, Одессу. Антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из таких реагентов: этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Сегодня мы обращаемся к приходов Православной Церкви Украины в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики. Подавайте заявки на их изготовление, которые мы по возможности будем прорабатывать”.
Добавим, что ранее ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19.