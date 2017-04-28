Психіатра затримали на хабарі на Миколаївщині
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У м.Очакові, що на Миколаївщині, правоохоронці затримали лікаря-психіатра на хабарі у 600 дол. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Сьогодні у м.Очаків процесуальним керівником Миколаївської місцевої прокуратури №1 спільно з працівниками Управління захисту економіки Національної поліції в Миколаївській області задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 600 дол. лікарем-психіатром Очаківської центральної лікарні.
“Зазначені кошти лікар отримав за обіцянку вплинути на прийняття медико-соціальної експертної комісії позитивного рішення щодо встановлення особі групи інвалідності. Лікар був затриманий під час отримання неправомірної вигоди. Предмет хабара вилучено”, — повідомили у прокуратурі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення лікарю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та обрання запобіжного заходу. Проводяться першочергові слідчі дії.
Перевіряється причетність лікаря до можливих аналогічних фактів.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали на хабарі завідуючого одного з відділень Івано-Франківської обласної лікарні. Лікар-хірург вищої категорії вимагав 4,5 тис. грн у місцевої мешканки за надання їй виписки з медичної карти про проведене у відділенні лікування матері.