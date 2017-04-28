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Психиатра задержали на взятке в Николаевской области

Киев • УНН

 • 19110 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Очакове Николаевской области правоохранители задержали врача-психиатра на взятке в 600 долл. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Психиатра задержали на взятке в Николаевской области

Сегодня в Очакове процессуальным руководителем Николаевской местной прокуратуры № 1 совместно с работниками Управления защиты экономики Национальной полиции в Николаевской области был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 600 долл. врачом-психиатром Очаковской центральной больницы.

“Указанные средства врач получил за обещание повлиять на принятие медико-социальной экспертной комиссии положительного решения по установлению лицу группы инвалидности. Врач был задержан при получении неправомерной выгоды. Предмет взятки изъят”, — сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о сообщении врачу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и избрании меры пресечения. Проводятся первоочередные следственные действия.

Проверяется причастность врача к возможным аналогичным фактам.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы. Врач-хирург высшей категории требовал 4,5 тыс. грн у местной жительницы за предоставление ей выписки из медицинской карты о проведенном в отделении лечении матери.

Украинские Национальные Новости

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