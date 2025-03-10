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Природні пожежі за вихідні випалили 2000 гектарів: постраждалі у кількох областях

Київ • УНН

 • 12647 перегляди

За вихідні в Україні сталося понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах, які знищили майже 2000 га землі. Найбільше постраждала Житомирщина, де вигоріло 150 га, також є травмовані у Вінницькій, Полтавській та Сумській областях.

Природні пожежі за вихідні випалили 2000 гектарів: постраждалі у кількох областях

Понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах виникло протягом вихідних, вигоріло майже 2 тисячі гектарів української землі, повідомили у ДСНС України, показавши фото, пише УНН.

Деталі

Зокрема, пожежі фіксували:

  • Закарпаття: палії знищили територію площею 76,16 га – це як ціле село у Хустському районі.
    • Вінниччина: через загоряння сухостою постраждали троє людей – двоє чоловіків (46 і 75 років) отримали травми, ще один отруївся продуктами горіння. Полум’я перекинулося на господарчі будівлі.
      • Травмовані внаслідок пожеж також є на Полтавщині та Сумщині.
        • Волинь: лише за останній тиждень рятувальники склали 59 протоколів за факти спалювання сухої рослинності та порушення пожежної безпеки.
          • Тернопільщина: за вихідні ліквідовано 59 пожеж, врятовано від знищення 12 будівель і автомобіль.
            • На Хмельниччині вогонь знищив 9 приватних споруд та понад 50000 кв. м землі.
              • Шалену кількість пожеж зафіксовано на Житомирщині – 144 займання на загальній площі понад 150 га. "Вдумайтеся: на площі 150 га згоріло все!" - зауважили у відомстві.

                "Не паліть сухостій! Бережіть природу! У разі пожежі негайно телефонуйте "101!", - наголосили у ДСНС.

                Масштабна пожежа під Києвом: горить близько 4 га трави06.03.25, 20:38 • 28551 перегляд

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

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