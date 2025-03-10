Природные пожары за выходные сожгли 2000 гектаров: пострадавшие в нескольких областях
Киев • УНН
За выходные в Украине произошло более 2,5 тысяч пожаров в экосистемах, которые уничтожили почти 2000 га земли. Больше всего пострадала Житомирская область, где выгорело 150 га, также есть пострадавшие в Винницкой, Полтавской и Сумской областях.
Более 2,5 тысяч пожаров в экосистемах возникло в течение выходных, выгорело почти 2 тысячи гектаров украинской земли, сообщили в ГСЧС Украины, показав фото, пишет УНН.
Детали
В частности, пожары фиксировались:
- Закарпатье: поджигатели уничтожили территорию площадью 76,16 га – это как целое село в Хустском районе.
- Винниччина: из-за возгорания сухостоя пострадали трое людей – двое мужчин (46 и 75 лет) получили травмы, еще один отравился продуктами горения. Пламя перекинулось на хозяйственные постройки.
- Травмированные в результате пожаров также есть на Полтавщине и Сумщине.
- Волынь: только за последнюю неделю спасатели составили 59 протоколов по фактам сжигания сухой растительности и нарушения пожарной безопасности.
- Тернопольщина: за выходные ликвидировано 59 пожаров, спасено от уничтожения 12 зданий и автомобиль.
- На Хмельнитчине огонь уничтожил 9 частных строений и более 50 000 кв. м земли.
- Огромное количество пожаров зафиксировано на Житомирщине – 144 возгорания на общей площади более 150 га. "Подумайте: на площади 150 га сгорело все!" - отметили в ведомстве.
"Не поджигайте сухостой! Берегите природу! В случае пожара немедленно звоните "101!", - подчеркнули в ГСЧС.
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