Природные пожары за выходные сожгли 2000 гектаров: пострадавшие в нескольких областях

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17713 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34096 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67670 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217520 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124972 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393467 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312284 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214101 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244395 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255227 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16543 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12275 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13219 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16035 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13518 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134297 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217520 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393467 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255422 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312284 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4176 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16058 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47085 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72514 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57571 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Природные пожары за выходные сожгли 2000 гектаров: пострадавшие в нескольких областях

Киев • УНН

 • 12644 просмотра

За выходные в Украине произошло более 2,5 тысяч пожаров в экосистемах, которые уничтожили почти 2000 га земли. Больше всего пострадала Житомирская область, где выгорело 150 га, также есть пострадавшие в Винницкой, Полтавской и Сумской областях.

Природные пожары за выходные сожгли 2000 гектаров: пострадавшие в нескольких областях

Более 2,5 тысяч пожаров в экосистемах возникло в течение выходных, выгорело почти 2 тысячи гектаров украинской земли, сообщили в ГСЧС Украины, показав фото, пишет УНН.

Детали

В частности, пожары фиксировались:

  • Закарпатье: поджигатели уничтожили территорию площадью 76,16 га – это как целое село в Хустском районе.
    • Винниччина: из-за возгорания сухостоя пострадали трое людей – двое мужчин (46 и 75 лет) получили травмы, еще один отравился продуктами горения. Пламя перекинулось на хозяйственные постройки.
      • Травмированные в результате пожаров также есть на Полтавщине и Сумщине.
        • Волынь: только за последнюю неделю спасатели составили 59 протоколов по фактам сжигания сухой растительности и нарушения пожарной безопасности.
          • Тернопольщина: за выходные ликвидировано 59 пожаров, спасено от уничтожения 12 зданий и автомобиль.
            • На Хмельнитчине огонь уничтожил 9 частных строений и более 50 000 кв. м земли.
              • Огромное количество пожаров зафиксировано на Житомирщине – 144 возгорания на общей площади более 150 га. "Подумайте: на площади 150 га сгорело все!" - отметили в ведомстве.

                "Не поджигайте сухостой! Берегите природу! В случае пожара немедленно звоните "101!", - подчеркнули в ГСЧС.

                Масштабный пожар под Киевом: горит около 4 га травы06.03.25, 20:38 • 28536 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                ОбществоКриминал и ЧП
                Полтавская область
                Волынская область
                Украина
                Brent
                $66.30
                Bitcoin
                $83,876.00
                S&P 500
                $5,096.39
                Tesla
                $240.21
                Газ TTF
                $36.40
                Золото
                $3,057.44
                Ethereum
                $1,816.96