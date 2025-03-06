Масштабный пожар под Киевом: горит около 4 га травы
Киев • УНН
У Софиевской Борщаговки горит 4 гектара травяного покрова, угрозы для зданий и людей нет. За самовольное сжигание сухой растительности предусмотрены штрафы от 170 до 1190 гривен.
Под Киевом возле Софиевской Борщаговки горит травяной настил на площади примерно 4 гектара. Угрозы для домов и людей нет, продолжается локализация пожара. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
Там ничему не угрожает, горит трава. Примерная площадь пожара 4 гектара. Еще ликвидации нет, продолжается локализация пожара. Угрозы нет ничему
Добавим
Спасатели требуют соблюдать правила пожарной безопасности в экосистемах, наказывая штрафами.
За самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Статьей 77¹ Земельного кодекса Украины предусмотрены наложение штрафов на граждан за самовольное сжигание растительности или ее остатков от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан и юридических лиц от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно карается взысканием в размере:
⦁ от 170 до 340 гривен на граждан;
⦁ и от 850 до 1190 грн. на должностных лиц.
На улице Павла Усенко в Днепровском районе Киева 27 февраля произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания.