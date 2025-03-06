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Масштабный пожар под Киевом: горит около 4 га травы

Киев • УНН

 • 28536 просмотра

У Софиевской Борщаговки горит 4 гектара травяного покрова, угрозы для зданий и людей нет. За самовольное сжигание сухой растительности предусмотрены штрафы от 170 до 1190 гривен.

Масштабный пожар под Киевом: горит около 4 га травы

Под Киевом возле Софиевской Борщаговки горит травяной настил на площади примерно 4 гектара. Угрозы для домов и людей нет, продолжается локализация пожара. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Там ничему не угрожает, горит трава. Примерная площадь пожара 4 гектара. Еще ликвидации нет, продолжается локализация пожара. Угрозы нет ничему 

- сказала Рубан.

Добавим

Спасатели требуют соблюдать правила пожарной безопасности в экосистемах, наказывая штрафами.

За самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Статьей 77¹ Земельного кодекса Украины предусмотрены наложение штрафов на граждан за самовольное сжигание растительности или ее остатков от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан и юридических лиц от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно карается взысканием в размере:

⦁ от 170 до 340 гривен на граждан;

⦁ и от 850 до 1190 грн. на должностных лиц.

На улице Павла Усенко в Днепровском районе Киева 27 февраля произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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