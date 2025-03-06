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Масштабна пожежа під Києвом: горить близько 4 га трави

Київ • УНН

 • 28551 перегляди

Біля Софіївської Борщагівки горить 4 гектари трав'яного настилу, загрози для будівель та людей немає. За самовільне випалювання сухої рослинності передбачені штрафи від 170 до 1190 гривень.

Масштабна пожежа під Києвом: горить близько 4 га трави

Під Києвом біля Софіївської Борщагівки горить трав'яний настил на площі приблизно 4 гектарів. Загрози для будинків та людей немає, триває локалізація пожежі. Про це УНН повідомила керівник пресслужби управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Там нічому не загрожує, горить трава. Приблизна площа пожежі 4 гектари. Ще ліквідації немає, триває локалізація пожежі. Загрози немає нічому 

- сказала Рубан.

Додамо

Рятувальники вимагають дотримуватись правил пожежної безпеки в екосистемах, караючи штрафами.

За самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Статтею 77¹ Земельного кодексу України передбачені накладення штрафів на громадян за самовільне випалювання рослинності або її залишків від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та юридичних осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме карається стягненням у розмірі:

⦁ від 170 до 340 гривень на громадян;

⦁ та від 850 до 1190 грн. на посадовців.

На вулиці Павла Усенка у Дніпровському районі Києва 27 лютого сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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