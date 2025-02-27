Масштабна пожежа сталася на СТО у Києві: поліція з'ясовує причину

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На станції технічного обслуговування у Дніпровському районі Києва сталася пожежа площею 300 метрів. Вогонь знищив робочі приміщення та 9 автомобілів, що перебували на ремонті, постраждалих немає.

На вулиці Павла Усенка у Дніпровському районі Києва 27 лютого сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування. Вогонь охопив будівлю та знищив 9 автівок, що були на ремонті. Про це пише пресслужба поліції Києва, передає УНН

Деталі

"Вогонь охопив одну з будівель станції технічного обслуговування й розповсюдився на сусідні приміщення, охопивши загальною площею близько 300 метрів", - зазначили у поліції.

Рятувальники ДСНС повідомили, що пожежу вдалося загасити, інформації про постраждалих не надходило.

Вогонь знищив робочі приміщення та приблизно 9 автівок, що були на ремонті.

На місці працює поліція, яка з'ясовує причину пожежі та вирішує, як її кваліфікувати.

"На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, яка зʼясовує причину загорання, вирішується питання щодо правової кваліфікації", - повідомили у поліції.

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