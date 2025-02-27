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Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину

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На станции технического обслуживания в Днепровском районе Киева произошел пожар площадью 300 метров. Огонь уничтожил рабочие помещения и 9 автомобилей, находившихся на ремонте, пострадавших нет.

На улице Павла Усенко в Днепровском районе Киева 27 февраля произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания. Огонь охватил здание и уничтожил 9 автомобилей, которые были на ремонте. Об этом пишет пресс-служба полиции Киева, передает УНН

Детали

"Огонь охватил одно из зданий станции технического обслуживания и распространился на соседние помещения, охватив общей площадью около 300 метров", - отметили в полиции.

Спасатели ГСЧС сообщили, что пожар удалось потушить, информации о пострадавших не поступало.

Огонь уничтожил рабочие помещения и примерно 9 автомобилей, которые были на ремонте.

На месте работает полиция, которая выясняет причину пожара и решает, как его квалифицировать.

"На месте продолжает работать следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, которая выясняет причину возгорания, решается вопрос о правовой квалификации", - сообщили в полиции.

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