Масштабный пожар произошел на СТО в Киеве: полиция выясняет причину
Киев • УНН
На станции технического обслуживания в Днепровском районе Киева произошел пожар площадью 300 метров. Огонь уничтожил рабочие помещения и 9 автомобилей, находившихся на ремонте, пострадавших нет.
На улице Павла Усенко в Днепровском районе Киева 27 февраля произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания. Огонь охватил здание и уничтожил 9 автомобилей, которые были на ремонте. Об этом пишет пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Детали
"Огонь охватил одно из зданий станции технического обслуживания и распространился на соседние помещения, охватив общей площадью около 300 метров", - отметили в полиции.
Спасатели ГСЧС сообщили, что пожар удалось потушить, информации о пострадавших не поступало.
Огонь уничтожил рабочие помещения и примерно 9 автомобилей, которые были на ремонте.
На месте работает полиция, которая выясняет причину пожара и решает, как его квалифицировать.
"На месте продолжает работать следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, которая выясняет причину возгорания, решается вопрос о правовой квалификации", - сообщили в полиции.
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