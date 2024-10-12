При уряді створили штаб з підготовки регіонів до зимових викликів - Шмигаль
Київ • УНН
При уряді створено штаб для контролю готовності регіонів до зими. Шмигаль наголосив на важливості захисту енергооб'єктів, формування запасів та розбудови децентралізованої генерації.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що при уряді створили штаб, який займатиметься і контролюватиме готовність українських регіонів і громад до "зимових викликів". Про це очільник українського Кабміну повідомив у Телеграмі за результатами наради з головами обласних державних адміністрацій, за участі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити, пише УНН.
Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації. Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко,
Крім цього очільник уряду прозвітував, що заслухав інформацію голів ОВА про хід відбудови ключових об’єктів, а також будівництва укриттів у школах.
Уряд виділив на це відповідні кошти. Важливо розуміти поточний стан і потреби. Області мають також активніше комунікувати з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів. Для цього з боку уряду створені всі умови,
Траст-фонд для України від Світового банку на щонайменше 10 млрд: Шмигаль розповів, куди спрямують кошти 11.10.24, 16:59 • 13510 переглядiв