При уряді створили штаб з підготовки регіонів до зимових викликів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що при уряді створили штаб, який займатиметься і контролюватиме готовність українських регіонів і громад до "зимових викликів". Про це очільник українського Кабміну повідомив у Телеграмі за результатами наради з головами обласних державних адміністрацій, за участі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити, пише УНН.

Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації. Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко,

Крім цього очільник уряду прозвітував, що заслухав інформацію голів ОВА про хід відбудови ключових об’єктів, а також будівництва укриттів у школах.

Уряд виділив на це відповідні кошти. Важливо розуміти поточний стан і потреби. Області мають також активніше комунікувати з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів. Для цього з боку уряду створені всі умови,