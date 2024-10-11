Траст-фонд для України від Світового банку на щонайменше 10 млрд: Шмигаль розповів, куди спрямують кошти
Київ • УНН
Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом $10 млрд. Кошти будуть спрямовані на підтримку бюджету та критичні потреби відновлення.
Цього тижня Рада директорів Світового Банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на підтримку бюджету та критичні потреби відновлення. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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Як вказав Шмигаль, головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори.
Кошти насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету - заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення
Нагадаємо
Рада директорів Світового банку схвалила новий фонд для України, з коштами від США, Японії та Канади.