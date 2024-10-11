Траст-фонд для Украины от Всемирного банка на минимум 10 млрд: Шмыгаль рассказал, куда направят средства
Киев • УНН
Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового траст-фонда для Украины объемом $10 млрд. Средства будут направлены на поддержку бюджета и критические потребности восстановления.
На этой неделе Совет директоров Всемирного Банка утвердил создание специального финансового траст-фонда для Украины объемом не менее 10 млрд долларов. Средства будут направлены на поддержку бюджета и критические потребности восстановления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Как указал Шмыгаль, главными донорами станут США и еще несколько стран, а в будущем размер фонда может быть увеличен, когда к нему присоединятся другие доноры.
Средства в первую очередь будут направлены на поддержку бюджета - заработные платы и социальные расходы, а также на критические потребности восстановления
Напомним
Совет директоров Всемирного банка одобрил новый фонд для Украины, со средствами от США, Японии и Канады.