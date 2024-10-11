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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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10 октября 2024, 07:59  •  91094 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Траст-фонд для Украины от Всемирного банка на минимум 10 млрд: Шмыгаль рассказал, куда направят средства

Траст-фонд для Украины от Всемирного банка на минимум 10 млрд: Шмыгаль рассказал, куда направят средства

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 13:59  •  918 просмотра

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Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового траст-фонда для Украины объемом $10 млрд. Средства будут направлены на поддержку бюджета и критические потребности восстановления.

На этой неделе Совет директоров Всемирного Банка утвердил создание специального финансового траст-фонда для Украины объемом не менее 10 млрд долларов. Средства будут направлены на поддержку бюджета и критические потребности восстановления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН

Детали

Как указал Шмыгаль, главными донорами станут США и еще несколько стран, а в будущем размер фонда может быть увеличен, когда к нему присоединятся другие доноры.

Средства в первую очередь будут направлены на поддержку бюджета - заработные платы и социальные расходы, а также на критические потребности восстановления

- вкзал Шмыгаль. 

Напомним 

Совет директоров Всемирного банка одобрил новый фонд для Украины, со средствами от США, Японии и Канады.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
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