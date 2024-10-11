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Світовий банк створив новий фонд для України за підтримки США, Японії та Канади - Reuters

Світовий банк створив новий фонд для України за підтримки США, Японії та Канади - Reuters

Київ • УНН

 • 39225 перегляди

Рада директорів Світового банку схвалила створення Фонду фінансових посередників для України. Фонд отримає кошти від США, Японії та Канади.

Рада директорів Світового банку схвалила новий фонд для України, з коштами від США, Японії та Канади. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у четвер рада директорів Світового банку схвалила створення Фонду фінансових посередників (FIF) для підтримки України, до якого очікуються внески від США, Канади та Японії.

Єдиний, хто проголосував проти, була росія, заявили два з джерел, знайомі з результатами голосування.

Як пише видання, фонд, який буде керуватися Світовим банком, допоможе виконати обіцянку країн Великої сімки (G7) надати Україні до 50 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року.

Точні суми внесків від США, Японії та Канади ще обговорюються, але вони будуть підтримані відсотками від заморожених російських суверенних активів.

Голосування у Світовому банку відбулося наступного дня після того, як представники Європейського Союзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро від заморожених російських активів.

Європейські партнери виділять Україні 435 млн доларів на покращення мобільного звʼязку - Федоров10.10.24, 20:18 • 17632 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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