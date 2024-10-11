Світовий банк створив новий фонд для України за підтримки США, Японії та Канади - Reuters
Київ • УНН
Рада директорів Світового банку схвалила створення Фонду фінансових посередників для України. Фонд отримає кошти від США, Японії та Канади.
Рада директорів Світового банку схвалила новий фонд для України, з коштами від США, Японії та Канади. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що у четвер рада директорів Світового банку схвалила створення Фонду фінансових посередників (FIF) для підтримки України, до якого очікуються внески від США, Канади та Японії.
Єдиний, хто проголосував проти, була росія, заявили два з джерел, знайомі з результатами голосування.
Як пише видання, фонд, який буде керуватися Світовим банком, допоможе виконати обіцянку країн Великої сімки (G7) надати Україні до 50 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року.
Точні суми внесків від США, Японії та Канади ще обговорюються, але вони будуть підтримані відсотками від заморожених російських суверенних активів.
Голосування у Світовому банку відбулося наступного дня після того, як представники Європейського Союзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро від заморожених російських активів.
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