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Європейські партнери виділять Україні 435 млн доларів на покращення мобільного звʼязку - Федоров

Європейські партнери виділять Україні 435 млн доларів на покращення мобільного звʼязку - Федоров

Київ • УНН

 • 17632 перегляди

Lifecell та "Datagroup-Volia" отримають 435 млн доларів від європейських партнерів на відновлення телекомунікаційного сектору. Кошти підуть на купівлю обладнання для розширення покриття інтернетом та покращення мобільного зв'язку.

Європейські партнери спрямують 435 млн доларів для lifecell LLC та "Datagroup-Volia".  Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН

За його словами, ці кошти підуть на відновлення телекомунікаційного сектору, купівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку.

"Стабільний звʼязок — невідʼємна частина нормального життя кожної людини. Попри постійні спроби ворога знищити телеком-мережу українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв'язку є інвестиції", - наголосив Федоров.

Він подякував Міжнародній фінансовій корпорації, Європейському банку реконструкції та розвитку за підтримки Європейської комісії та Уряду Франції за розуміння важливості підтримки сфери телекому.

Французький мільярдер купив мобільного оператора Lifecell10.09.24, 10:30 • 17406 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаТехнології
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
ukrainaУкраїна

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