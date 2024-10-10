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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейские партнеры выделят Украине 435 млн долларов на улучшение мобильной связи - Федоров

Европейские партнеры выделят Украине 435 млн долларов на улучшение мобильной связи - Федоров

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 17:18  •  3683 просмотра

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Lifecell и «Datagroup-Volia» получат 435 млн долларов от европейских партнеров на восстановление телекоммуникационного сектора. Средства пойдут на покупку оборудования для расширения покрытия интернетом и улучшения мобильной связи.

Европейские партнеры направят 435 млн долларов для lifecell LLC и «Datagroup-Volia».  Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН

По его словам, эти средства пойдут на восстановление телекоммуникационного сектора, покупку нового оборудования для увеличения покрытия фиксированным и мобильным интернетом в Украине и улучшения мобильной связи.

«Стабильная связь - неотъемлемая часть нормальной жизни каждого человека. Несмотря на постоянные попытки врага уничтожить телеком-сеть украинцы должны иметь возможность вызывать экстренные службы, общаться с родными, работать и учиться онлайн. Сейчас важным фактором для стабильной работы связи являются инвестиции», - подчеркнул Федоров.

Он поблагодарил Международную финансовую корпорацию, Европейский банк реконструкции и развития при поддержке Европейской комиссии и Правительства Франции за понимание важности поддержки сферы телекома.

Французский миллиардер купил мобильного оператора Lifecell10 сентября 2024, 07:30 • 17105 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
ukrainaУкраина