Европейские партнеры выделят Украине 435 млн долларов на улучшение мобильной связи - Федоров
Киев • УНН
Lifecell и «Datagroup-Volia» получат 435 млн долларов от европейских партнеров на восстановление телекоммуникационного сектора. Средства пойдут на покупку оборудования для расширения покрытия интернетом и улучшения мобильной связи.
Европейские партнеры направят 435 млн долларов для lifecell LLC и «Datagroup-Volia». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
По его словам, эти средства пойдут на восстановление телекоммуникационного сектора, покупку нового оборудования для увеличения покрытия фиксированным и мобильным интернетом в Украине и улучшения мобильной связи.
«Стабильная связь - неотъемлемая часть нормальной жизни каждого человека. Несмотря на постоянные попытки врага уничтожить телеком-сеть украинцы должны иметь возможность вызывать экстренные службы, общаться с родными, работать и учиться онлайн. Сейчас важным фактором для стабильной работы связи являются инвестиции», - подчеркнул Федоров.
Он поблагодарил Международную финансовую корпорацию, Европейский банк реконструкции и развития при поддержке Европейской комиссии и Правительства Франции за понимание важности поддержки сферы телекома.
Французский миллиардер купил мобильного оператора Lifecell10 сентября 2024, 07:30 • 17105 просмотров