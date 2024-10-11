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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный банк создал новый фонд для Украины при поддержке США, Японии и Канады - Reuters

Всемирный банк создал новый фонд для Украины при поддержке США, Японии и Канады - Reuters

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 04:05  •  4410 просмотра

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Совет директоров Всемирного банка одобрил создание Фонда финансовых посредников для Украины. Фонд получит средства от США, Японии и Канады.

Совет директоров Всемирного банка одобрил новый фонд для Украины, со средствами от США, Японии и Канады. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в четверг совет директоров Всемирного банка одобрил создание Фонда финансовых посредников (FIF) для поддержки Украины, в который ожидаются взносы от США, Канады и Японии.

Единственный, кто проголосовал против, была россия, заявили два из источников, знакомых с результатами голосования.

Как пишет издание, фонд, который будет управляться Всемирным банком, поможет выполнить обещание стран Большой семерки (G7) предоставить Украине до 50 миллиардов долларов дополнительного финансирования до конца года.

Точные суммы взносов от США, Японии и Канады еще обсуждаются, но они будут поддержаны процентами от замороженных российских суверенных активов.

Голосование во Всемирном банке состоялось на следующий день после того, как представители Европейского Союза согласились предоставить Украине до 35 млрд евро от замороженных российских активов.

Европейские партнеры выделят Украине 435 млн долларов на улучшение мобильной связи - Федоров10 октября 2024, 17:18 • 13431 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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