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При правительстве создали штаб по подготовке регионов к зимним вызовам - Шмыгаль

При правительстве создали штаб по подготовке регионов к зимним вызовам - Шмыгаль

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 20:31  •  3347 просмотра

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При правительстве создан штаб для контроля готовности регионов к зиме. Шмыгаль отметил важность защиты энергообъектов, формирования запасов и развития децентрализованной генерации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что при правительстве создали штаб, который будет заниматься и контролировать готовность украинских регионов и общин к «зимним вызовам». Об этом глава украинского Кабмина сообщил в Телеграмме по результатам совещания с председателями областных государственных администраций, при участии вице-премьер-министра Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Никиты, пишет УНН.

Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации. Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро,

- подчеркнул Шмыгаль.

Кроме этого глава правительства отчитался, что заслушал информацию глав ОГА о ходе восстановления ключевых объектов, а также строительства укрытий в школах.

Правительство выделило на это соответствующие средства. Важно понимать текущее состояние и потребности. Области должны также активнее коммуницировать с международными партнерами для привлечения поддержки на реализацию приоритетных проектов. Для этого со стороны правительства созданы все условия,

- сказал он.

Траст-фонд для Украины от Всемирного банка на минимум 10 млрд: Шмыгаль рассказал, куда направят средства11 октября 2024, 13:59 • 12363 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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