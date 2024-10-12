При правительстве создали штаб по подготовке регионов к зимним вызовам - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что при правительстве создали штаб, который будет заниматься и контролировать готовность украинских регионов и общин к «зимним вызовам». Об этом глава украинского Кабмина сообщил в Телеграмме по результатам совещания с председателями областных государственных администраций, при участии вице-премьер-министра Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Никиты, пишет УНН.

Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации. Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро,

Кроме этого глава правительства отчитался, что заслушал информацию глав ОГА о ходе восстановления ключевых объектов, а также строительства укрытий в школах.

Правительство выделило на это соответствующие средства. Важно понимать текущее состояние и потребности. Области должны также активнее коммуницировать с международными партнерами для привлечения поддержки на реализацию приоритетных проектов. Для этого со стороны правительства созданы все условия,