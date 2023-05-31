Проїзд Гаванським мостом в Києві відкриють сьогодні до вечора - Кличко

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Як зазначив Кличко, дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги та мереж освітлення, які теж були частково пошкоджені. Зараз новий асфальт відстоюється, і за кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий, говориться в повідомленні.

Нагадаємо

В понеділок російські війська двічі атакували столицю. Спочатку вночі, потім зранку. Стріляли балістичними, крилатими ракетами та дронами. За даними КМВА, усі повітряні цілі під час ворожої атаки вдень на Київ були збиті силами ППО.



