Проезд по Гаванскому мосту в Киеве откроют сегодня к вечеру - Кличко

Детали

Как отметил Кличко, дорожные службы уже завершили асфальтирование поврежденной части покрытия дороги и сетей освещения, которые тоже были частично повреждены. Сейчас новый асфальт отстаивается, и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт, говорится в сообщении.

Напомним

В понедельник российские войска дважды атаковали столицу. Сначала ночью, потом утром. Стреляли баллистическими, крылатыми ракетами и дронами. По данным КГВА, все воздушные цели во время вражеской атаки днем на Киев были сбиты силами ПВО.



