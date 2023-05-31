Проезд по Гаванскому мосту в Киеве откроют сегодня к вечеру - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня до конца дня должны открыть проезд через Гаванский мост, который закрыли 29 мая после падения обломков ракеты на проезжую часть во время российского обстрела столицы. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение мэра Киева Виталий Кличко в Telegram.
Детали
Как отметил Кличко, дорожные службы уже завершили асфальтирование поврежденной части покрытия дороги и сетей освещения, которые тоже были частично повреждены. Сейчас новый асфальт отстаивается, и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт, говорится в сообщении.
Напомним
В понедельник российские войска дважды атаковали столицу. Сначала ночью, потом утром. Стреляли баллистическими, крылатыми ракетами и дронами. По данным КГВА, все воздушные цели во время вражеской атаки днем на Киев были сбиты силами ПВО.