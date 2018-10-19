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Провокацій на адмінмежі з Кримом після теракту в Керчі не зафіксовано – ДПСУ

Київ • УНН

 • 7983 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Після трагедії в окупованій Керчі провокацій на адміністративній межі з Кримом не було зафіксовано. Про це у коментарі УНН повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник Іван Шевцов.

"На даний час на адмінкордоні з Кримом не виникало. Пасажиропотік залишається у незмінному стані", – проінформував Шевцов.

Він зазначив, що заходи безпеки на адмінкордоні з півостровом продовжуються.

"Вони будуть продовжуватися до окремого розпорядження", – уточнив Шевцов.

Нагадаємо, 17 жовтня в окупованій Керчі студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, зокрема і сам нападник, постраждали близько 50 осіб.

Кримінальну справу, відкриту в Росії за статтею "теракт", у той же день було перекваліфіковано на "вбивство". Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт. Сьогодні в Керчі прощаються із загиблими.

У зв'язку з масовим вбивством українські прикордонники посилили заходи безпеки на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Українські Національні Новини

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