Провокацій на адмінмежі з Кримом після теракту в Керчі не зафіксовано – ДПСУ

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Після трагедії в окупованій Керчі провокацій на адміністративній межі з Кримом не було зафіксовано. Про це у коментарі УНН повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник Іван Шевцов.