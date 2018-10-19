Провокаций админгранице с Крымом после теракта в Керчи не зафиксировано – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. После трагедии в оккупированной Керчи провокаций на административной границе с Крымом не было зафиксировано. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы, подполковник Иван Шевцов.
"В настоящее время на админгранице с Крымом не возникало. Пассажиропоток остается в неизменном состоянии", – проинформировал Шевцов.
Он отметил, что меры безопасности на админгранице с полуостровом продолжаются.
"Они будут продолжаться до отдельного распоряжения", – уточнил Шевцов.
Напомним, 17 октября в оккупированной Керчи студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек.
Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство". Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт. Сегодня в Керчи прощаются с погибшими.
В связи с массовым убийством Украинские пограничники усилили меры безопасности на административной границе с оккупированным Крымом.