Протягом тижня на Закарпатті зафіксували понад 150 нових випадків кору
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 березня. УНН. На Закарпатті продовжує зростати кількість інфікованих кором осіб. Як повідомили УНН у відділі епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України, за останній тиждень зареєстровано 158 нових випадків кору, що на 7% більше ніж попереднього тижня.
«Захворіло 127 дітей (81%) та 31 дорослий (19%). Рівень госпіталізації становить 76%. Збільшення випадків кору відбулося за рахунок вікових груп 1-4 роки та 5-9 років», – йдеться у повідомленні епідеміологів.
З початку 2018 року на Закарпатті зареєстровано 1187 випадків кору, зокрема 933 серед дітей віком до 17 років (79%). За оперативними даними, жодного щеплення від кору не мали 68% хворих.
Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті від кору померла дитина.