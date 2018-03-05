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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56649 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67241 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70205 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В течение недели на Закарпатье зафиксировали более 150 новых случаев кори

В течение недели на Закарпатье зафиксировали более 150 новых случаев кори

Киев  •  УНН

 • 21460 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 марта. УНН. На Закарпатье продолжает расти количество инфицированных корью лиц. Как сообщили УНН в отделе эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины, за последнюю неделю зарегистрировано 158 новых случаев кори, что на 7% больше чем на предыдущей неделе.

"Заболели 127 детей (81%) и 31 взрослый (19%). Уровень госпитализации составляет 76%. Увеличение случаев кори произошло за счет возрастных групп 1-4 года и 5-9 лет", - говорится в сообщении эпидемиологов.

С начала 2018 на Закарпатье зарегистрировано 1187 случаев кори, в том числе 933 среди детей до 17 лет (79%). По оперативным данным, ни одной прививки от кори не имели 68% больных.

Как ранее сообщал УНН, в Закарпатье от кори умер ребенок.

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