В течение недели на Закарпатье зафиксировали более 150 новых случаев кори
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 марта. УНН. На Закарпатье продолжает расти количество инфицированных корью лиц. Как сообщили УНН в отделе эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины, за последнюю неделю зарегистрировано 158 новых случаев кори, что на 7% больше чем на предыдущей неделе.
"Заболели 127 детей (81%) и 31 взрослый (19%). Уровень госпитализации составляет 76%. Увеличение случаев кори произошло за счет возрастных групп 1-4 года и 5-9 лет", - говорится в сообщении эпидемиологов.
С начала 2018 на Закарпатье зарегистрировано 1187 случаев кори, в том числе 933 среди детей до 17 лет (79%). По оперативным данным, ни одной прививки от кори не имели 68% больных.
Как ранее сообщал УНН, в Закарпатье от кори умер ребенок.