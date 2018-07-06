Протягом робочого тижня долар та євро у обмінниках подорожчали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Станом на 6 липня долар в обмінниках коштує 26,43 грн/долар, що на 10 копійок або на 0,4% більше, ніж на початку цього тижня. А євро за п'ять днів подорожчав на 16 копійок або на 0,5% до 31,05 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,428 гривень за долар;
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- 31,047 гривень за євро;
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- 0,429 гривень за російський рубль;
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- 35,427 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав майже на 3 копійки, євро подорожчав на 6 копійок, а ціна фунту стерлінгів зменшилась на 1 копійку.
Нагадаємо, станом на 2 липня долар в обмінниках коштував 26,33 грн/долар, а євро - 30,89 грн/євро.
Зазначимо, НБУ вчора повідомив, що в червні можливості НБУ викуповувати надлишкову пропозицію іноземної валюти без тиску на обмінний курс гривні були обмежені. Більше того, у червні НБУ вперше з січня поновив продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу.