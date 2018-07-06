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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 83822 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112101 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133032 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139913 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176599 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155358 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142574 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 187133 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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В течение рабочей недели доллар и евро в обменниках подорожали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. По состоянию на 6 июля доллар в обменниках стоит 26,43 грн/доллар, что на 10 копеек или на 0,4% больше, чем в начале этой недели. А евро за пять дней подорожал на 16 копеек или на 0,5% до 31,05 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 26,428 гривен за доллар;
  • 31,047 гривен за евро;
  • 0,429 гривен за рубль;
  • 35,427 гривен за фунт стерлингов.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подешевел почти на 3 копейки, евро подорожал на 6 копеек, а цена фунта стерлингов уменьшилась на 1 копейку.

Напомним, по состоянию на 2 июля доллар в обменниках стоил 26,33 грн/доллар, а евро - 30,89 грн/евро.

Отметим, НБУ вчера сообщил, что в июне возможности НБУ выкупать избыточное предложение иностранной валюты без давления на обменный курс гривны были ограничены. Более того, в июне НБУ впервые с января возобновил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

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