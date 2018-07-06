В течение рабочей недели доллар и евро в обменниках подорожали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По состоянию на 6 июля доллар в обменниках стоит 26,43 грн/доллар, что на 10 копеек или на 0,4% больше, чем в начале этой недели. А евро за пять дней подорожал на 16 копеек или на 0,5% до 31,05 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 26,428 гривен за доллар;
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- 31,047 гривен за евро;
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- 0,429 гривен за рубль;
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- 35,427 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел почти на 3 копейки, евро подорожал на 6 копеек, а цена фунта стерлингов уменьшилась на 1 копейку.
Напомним, по состоянию на 2 июля доллар в обменниках стоил 26,33 грн/доллар, а евро - 30,89 грн/евро.
Отметим, НБУ вчера сообщил, что в июне возможности НБУ выкупать избыточное предложение иностранной валюты без давления на обменный курс гривны были ограничены. Более того, в июне НБУ впервые с января возобновил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.