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Протягом дня втрат серед українських військових на Донбасі немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Упродовж дня бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, втрат у лавах ЗСУ немає. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає УНН.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Бойовики вели обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Піски, Павлопіль, Лебединське та Широкине.

"Втрат серед українських захисників немає", - зазначили в ООС.

Як повідомляв УНН, на Донбасі виявили 25 російських протипіхотних мін.

Українські Національні Новини

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