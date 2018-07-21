Протягом дня втрат серед українських військових на Донбасі немає

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Бойовики вели обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Піски, Павлопіль, Лебединське та Широкине.

"Втрат серед українських захисників немає", - зазначили в ООС.

Як повідомляв УНН, на Донбасі виявили 25 російських протипіхотних мін.