В течение дня потерь среди украинских военных на Донбассе нет

“В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня”, — говорится в сообщении.

Боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино.

“Потерь среди украинских защитников нет”, — отметили в ООС.

Как сообщал УНН, на Донбассе обнаружили 25 российских противопехотных мин.