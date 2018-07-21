В течение дня потерь среди украинских военных на Донбассе нет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В течение дня боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, потерь в рядах ВСУ нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.
“В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня”, — говорится в сообщении.
Боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино.
“Потерь среди украинских защитников нет”, — отметили в ООС.
Как сообщал УНН, на Донбассе обнаружили 25 российских противопехотных мин.